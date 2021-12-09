На Волині вирощуватимуть валеріану





Про це повідомила компанія на своїй сторінці у мережі, пише



Підприємство безкоштовно надає всім охочим посадковий матеріал, технологію вирощування, а також гарантує викуп митого кореня по 20 грн/кг.



Співпрацю розглядають із виробниками, які можуть закласти плантацію валеріани від 10 соток и більше.



Також у компанії повідомляють, що урожайність на листопад становить близько 8-12 тонн на гектар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ТОВ «Біо Беррі» пропонує жителям Прилісненської громади Волинської області проєкт «Будьте спокійні» з вирощування валеріани.Про це повідомила компанія на своїй сторінці у мережі, пише agronews.ua. Підприємство безкоштовно надає всім охочим посадковий матеріал, технологію вирощування, а також гарантує викуп митого кореня по 20 грн/кг.Співпрацю розглядають із виробниками, які можуть закласти плантацію валеріани від 10 соток и більше.Також у компанії повідомляють, що урожайність на листопад становить близько 8-12 тонн на гектар.

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