В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у Росії та Білорусі





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Згідно з даними на сайті парламенту, за Закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або республіки Білорусь» (проєкт № 7313) проголосувало 338 народних депутатів.



У пояснювальній записці зазначається, що з огляду на триваючу неспровоковану та несправедливу військову агресію РФ щодо України за сприяння Білорусі, необхідним є обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території цих країн.



На думку авторів документа, це своєю чергою стимулюватиме відмовитися від поставок товарів з цих країн у всьому світі.



Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.



Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.



Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.



Ухвалення закону чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому. Такий крок стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес у Росії та Білорусі, вважають автори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує обіг в Україні лікарських засобів, вироблених у Росії та Білорусі.Про це пише Укрінформ. Згідно з даними на сайті парламенту, за Закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або республіки Білорусь» (проєкт № 7313) проголосувало 338 народних депутатів.У пояснювальній записці зазначається, що з огляду на триваючу неспровоковану та несправедливу військову агресію РФ щодо України за сприяння Білорусі, необхідним є обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території цих країн.На думку авторів документа, це своєю чергою стимулюватиме відмовитися від поставок товарів з цих країн у всьому світі.Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.Ухвалення закону чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому. Такий крок стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес у Росії та Білорусі, вважають автори.

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