В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у Росії та Білорусі
Сьогодні, 03:53
Верховна Рада ухвалила закон, який обмежує обіг в Україні лікарських засобів, вироблених у Росії та Білорусі.
Про це пише Укрінформ.
Згідно з даними на сайті парламенту, за Закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або республіки Білорусь» (проєкт № 7313) проголосувало 338 народних депутатів.
У пояснювальній записці зазначається, що з огляду на триваючу неспровоковану та несправедливу військову агресію РФ щодо України за сприяння Білорусі, необхідним є обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території цих країн.
На думку авторів документа, це своєю чергою стимулюватиме відмовитися від поставок товарів з цих країн у всьому світі.
Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.
Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.
Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.
Ухвалення закону чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому. Такий крок стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес у Росії та Білорусі, вважають автори.
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Про це пише Укрінформ.
Згідно з даними на сайті парламенту, за Закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або республіки Білорусь» (проєкт № 7313) проголосувало 338 народних депутатів.
У пояснювальній записці зазначається, що з огляду на триваючу неспровоковану та несправедливу військову агресію РФ щодо України за сприяння Білорусі, необхідним є обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території цих країн.
На думку авторів документа, це своєю чергою стимулюватиме відмовитися від поставок товарів з цих країн у всьому світі.
Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.
Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.
Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.
Ухвалення закону чітко зафіксує позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому. Такий крок стане взірцем для інших країн та міжнародних компаній, які продовжують свій бізнес у Росії та Білорусі, вважають автори.
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