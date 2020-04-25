Перша країна Європи ввела обов'язковий карантин через мавпячу віспу

Перша країна Європи ввела обов'язковий карантин через мавпячу віспу
Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою.

Про це пише УНІАН з посиланням на The Brussels Times.

У країні виявили вже три випадки цього захворювання: два з них було клінічно діагностовано, тоді як у партнера одного з цих пацієнтів також проявилися симптоми,

Окрім того, інфікованих виявили у Сполученому Королівстві, Португалії та Іспанії – в основному це чоловіки, які вступають у статевий зв'язок з чоловіками.

Зазначається, що серед перших симптомів – лихоманка, головний біль, м'язові болі, болі у спині, збільшення лімфатичних вузлів і стомлюваність. Може з'явитися висип, часто на обличчі, який потім поширюється на інші частини тіла.

Інкубаційний період може становити від 5 до 21 дня.

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Теги: Бельгія, карантин, мавпяча віспа
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