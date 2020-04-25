Перша країна Європи ввела обов'язковий карантин через мавпячу віспу





Про це пише



У країні виявили вже три випадки цього захворювання: два з них було клінічно діагностовано, тоді як у партнера одного з цих пацієнтів також проявилися симптоми,



Окрім того, інфікованих виявили у Сполученому Королівстві, Португалії та Іспанії – в основному це чоловіки, які вступають у статевий зв'язок з чоловіками.



Зазначається, що серед перших симптомів – лихоманка, головний біль, м'язові болі, болі у спині, збільшення лімфатичних вузлів і стомлюваність. Може з'явитися висип, часто на обличчі, який потім поширюється на інші частини тіла.



Інкубаційний період може становити від 5 до 21 дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою.Про це пише УНІАН з посиланням на The Brussels Times.У країні виявили вже три випадки цього захворювання: два з них було клінічно діагностовано, тоді як у партнера одного з цих пацієнтів також проявилися симптоми,Окрім того, інфікованих виявили у Сполученому Королівстві, Португалії та Іспанії – в основному це чоловіки, які вступають у статевий зв'язок з чоловіками.Зазначається, що серед перших симптомів – лихоманка, головний біль, м'язові болі, болі у спині, збільшення лімфатичних вузлів і стомлюваність. Може з'явитися висип, часто на обличчі, який потім поширюється на інші частини тіла.Інкубаційний період може становити від 5 до 21 дня.

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