Перша країна Європи ввела обов'язковий карантин через мавпячу віспу
Сьогодні, 01:37
Бельгія стала першою країною, яка ввела обов'язковий 21-денний карантин для інфікованих мавпячою віспою.
Про це пише УНІАН з посиланням на The Brussels Times.
У країні виявили вже три випадки цього захворювання: два з них було клінічно діагностовано, тоді як у партнера одного з цих пацієнтів також проявилися симптоми,
Окрім того, інфікованих виявили у Сполученому Королівстві, Португалії та Іспанії – в основному це чоловіки, які вступають у статевий зв'язок з чоловіками.
Зазначається, що серед перших симптомів – лихоманка, головний біль, м'язові болі, болі у спині, збільшення лімфатичних вузлів і стомлюваність. Може з'явитися висип, часто на обличчі, який потім поширюється на інші частини тіла.
Інкубаційний період може становити від 5 до 21 дня.
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Про це пише УНІАН з посиланням на The Brussels Times.
У країні виявили вже три випадки цього захворювання: два з них було клінічно діагностовано, тоді як у партнера одного з цих пацієнтів також проявилися симптоми,
Окрім того, інфікованих виявили у Сполученому Королівстві, Португалії та Іспанії – в основному це чоловіки, які вступають у статевий зв'язок з чоловіками.
Зазначається, що серед перших симптомів – лихоманка, головний біль, м'язові болі, болі у спині, збільшення лімфатичних вузлів і стомлюваність. Може з'явитися висип, часто на обличчі, який потім поширюється на інші частини тіла.
Інкубаційний період може становити від 5 до 21 дня.
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