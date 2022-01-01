23 травня на Волині: гортаючи календар

23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 23 травня, відзначають День Героїв, а віряни вшановують пам'ять апостола Симона.

Сьогодні відзначає день народження лікар-акушер-гінеколог, заслужений лікар України Ірина Назаренко.

Також день народження 23 травня у хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України Євгена Гіщинського.

Вітаємо їх зі святом та зичимо здоров’я, благополуччя й життєвих перемог.

Свято сьогодні і в жінок, які носять ім’я Таїсія, – у них день ангела. Щиро бажаємо іменинникам радості від життя і любові від рідних.

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Теги: День народження, Луцьк
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