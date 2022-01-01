Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами

Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами
Над Миколаєвом повторно лунають вибухи. Наразі повідомляють про касетні снаряди. Мешканців міста закликають пройти до укриттів.

Про вибухи об 21:44 повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Відомо, що під час вибухів у місті не було оголошено про початок повітряної тривоги.

"Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", – пише Сєнкевич.

Наразі деталі не розголошуються. Про пошкодження, якщо такі будуть, повідомлять представники місцевої влади після стабілізації ситуації у регіоні.




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Теги: касетні снаряди, Миколаїв
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