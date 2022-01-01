Добрі новини від ВолиньPost за 22 травня
22 травень, 23:28
Вісімдесят восьма доба повномасштабної війни ‒ майже за плечима мужнього українського народу. Вісімдесят восьмий день наші захисники дають гідну відсіч ворогу і щоразу мають низку перемог. А ми захоплюємося кожним, хто не здається, вірить і підтримує бойовий дух!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.
Неділя, 22 травня
Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі
Відтепер у центрі надання адміністративних послуг можна буде зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.
Натисніть на заголовок, аби дізнатися більше
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Рашистів у пеклі вже багатенько. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 29050 (+200) осіб,
танків ‒ 1285 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,
артилерійських систем – 599 (+3) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засобів ППО - 93 (+0) од,
літаків – 204 (+0) од,
гелікоптерів – 170 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),
крилатих ракет - 107 (+3),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,
спеціальної техніки - 43 (+0).
Литва припиняє імпорт усіх російських енергоносіїв
Литва повністю припиняє імпорт нафти, газу та електроенергії з Російської Федерації. Відтепер країна забезпечує всі відповідні потреби самостійно або завдяки імпорту з інших держав.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Із Московського патріархату до Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України приєдналася Свято-Іллінська парафія села Борочиче Луцького району. Відомо, що разом із парафіянами перейшов до УПЦ і настоятель храму Юрій Зарафутдінов.
Війна коханню не завада: на Волині молодята побралися онлайн
У Нововолинську зареєстрували незвичайний шлюб. Коли коханий боронить Україну, вихід є – одружитися онлайн.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає Любов та Олександра і зичить мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало підбірку лише позитивних новин.
Неділя, 22 травня
Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі
Відтепер у центрі надання адміністративних послуг можна буде зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.
Натисніть на заголовок, аби дізнатися більше
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Рашистів у пеклі вже багатенько. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 29050 (+200) осіб,
танків ‒ 1285 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,
артилерійських систем – 599 (+3) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засобів ППО - 93 (+0) од,
літаків – 204 (+0) од,
гелікоптерів – 170 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),
крилатих ракет - 107 (+3),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,
спеціальної техніки - 43 (+0).
Литва припиняє імпорт усіх російських енергоносіїв
Литва повністю припиняє імпорт нафти, газу та електроенергії з Російської Федерації. Відтепер країна забезпечує всі відповідні потреби самостійно або завдяки імпорту з інших держав.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Із Московського патріархату до Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України приєдналася Свято-Іллінська парафія села Борочиче Луцького району. Відомо, що разом із парафіянами перейшов до УПЦ і настоятель храму Юрій Зарафутдінов.
Війна коханню не завада: на Волині молодята побралися онлайн
У Нововолинську зареєстрували незвичайний шлюб. Коли коханий боронить Україну, вихід є – одружитися онлайн.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає Любов та Олександра і зичить мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ! Ми впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
23 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 22 травня
22 травень, 23:28
Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами
22 травень, 22:36
На Сході за тиждень ЗСУ знищили більше 200 одиниць техніки РФ
22 травень, 22:07
Медіа