Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі

Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі
Кабінет міністрів вніс зміни до переліку адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Там можна буде зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.

Про це йдеться у розпорядженні від 17 травня № 391-р.

Згідно з документом, до послуг ЦНАПу включені:

• реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з виданням свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків;

• зняття з обліку транспортного засобу з виданням облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

Водночас у ЦНАПі реєструватимуть лише автомобілі, які, відповідно до законодавства, не підлягають огляду й експертному дослідженню.

Також реєструватимуть авто, щодо яких подано підтвердні документи про проведення огляду, або така інформація міститься в єдиній інформаційній системі МВС.

До цього часу в центрах надання адміністративних послуг можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

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Теги: ЦНАП, реєстрація авто, євробляхи
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