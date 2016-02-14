Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі





Про це йдеться у



Згідно з документом, до послуг ЦНАПу включені:



• реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з виданням свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків;



• зняття з обліку транспортного засобу з виданням облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.



Водночас у ЦНАПі реєструватимуть лише автомобілі, які, відповідно до законодавства, не підлягають огляду й експертному дослідженню.



Також реєструватимуть авто, щодо яких подано підтвердні документи про проведення огляду, або така інформація міститься в єдиній інформаційній системі МВС.



До цього часу в центрах надання адміністративних послуг можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів вніс зміни до переліку адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Там можна буде зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.Про це йдеться у розпорядженні від 17 травня № 391-р.Згідно з документом, до послуг ЦНАПу включені:• реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з виданням свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків;• зняття з обліку транспортного засобу з виданням облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.Водночас у ЦНАПі реєструватимуть лише автомобілі, які, відповідно до законодавства, не підлягають огляду й експертному дослідженню.Також реєструватимуть авто, щодо яких подано підтвердні документи про проведення огляду, або така інформація міститься в єдиній інформаційній системі МВС.До цього часу в центрах надання адміністративних послуг можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

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