Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:



особового складу - близько 29050 (+200) осіб,

танків ‒ 1285 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,

артилерійських систем – 599 (+3) од,

РСЗВ - 201 (+0) од,

засобів ППО - 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 170 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),

крилатих ракет - 107 (+3),

кораблів/катерів - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,

спеціальної техніки - 43 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. Загалом російське військо втратило близько 29050 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 29050 (+200) осіб,танків ‒ 1285 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,артилерійських систем – 599 (+3) од,РСЗВ - 201 (+0) од,засобів ППО - 93 (+0) од,літаків – 204 (+0) од,гелікоптерів – 170 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),крилатих ракет - 107 (+3),кораблів/катерів - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,спеціальної техніки - 43 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.Дані уточнюються.

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