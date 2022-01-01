Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога

Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Збройні Сили України продовжують завдавати нищівних втрат ворогу. Загалом російське військо втратило близько 29050 солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 29050 (+200) осіб,
танків ‒ 1285 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25) од,
артилерійських систем – 599 (+3) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засобів ППО - 93 (+0) од,
літаків – 204 (+0) од,
гелікоптерів – 170 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),
крилатих ракет - 107 (+3),
кораблів/катерів - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,
спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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