Литва припиняє імпорт усіх російських енергоносіїв

Литва припиняє імпорт усіх російських енергоносіїв
Литва повністю припиняє імпорт нафти, газу та електроенергії з Російської Федерації. Відтепер країна забезпечує всі відповідні потреби самостійно або завдяки імпорту з інших держав.

Про це повідомляє LRT, передає Суспільне.

"Із 22 травня у Литві повністю припиняється імпорт російської нафти, газу та електроенергії. Біржовий оператор Nord Pool призупиняє торги російською електроенергією від її єдиного імпортера в країнах Балтії – групи компаній Inter RAO", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Литва забезпечує газові потреби через Клайпедський термінал скрапленого природного газу, який приймає блакитне паливо зі США. При цьому єдиний імпортер нафти Orlen Lietuva відмовився від постачання з Росії понад місяць тому, а потреби в електроенергії країна закриває за допомогою місцевих джерел та імпорту через з'єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

"Це — важлива віха на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, тому що ми не можемо дозволити, щоб наші гроші фінансували російську військову машину", — сказав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

За його словами, Литва досягне повної енергетичної незалежності тоді, коли забезпечить свої потреби за рахунок місцевого виробництва "зеленої" енергії та сама стане країною-експортером електроенергії.

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Теги: Литва, війна, РФ, газ, нафта
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