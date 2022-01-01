На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ





Про це Гавриїл Кризина на своїй сторінці у фейсбуці.



Відомо, що разом із парафіянами перейшов до УПЦ і настоятель храму Юрій Зарафутдінов.



«Сердечно вітаємо їх в сім’ї Помісної Христової Української Церкви!» - йдеться в дописі.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 21 травня, із Московського патріархату до Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України приєдналася Свято-Іллінська парафія села Борочиче Луцького району.Про це повідомив єпископна своїй сторінці у фейсбуці.Відомо, що разом із парафіянами перейшов до УПЦ і настоятель храму«Сердечно вітаємо їх в сім’ї Помісної Христової Української Церкви!» - йдеться в дописі.

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