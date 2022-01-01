На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 12:38
Учора, 21 травня, із Московського патріархату до Рівненсько-Волинської єпархії Православної Церкви України приєдналася Свято-Іллінська парафія села Борочиче Луцького району.
Про це повідомив єпископ Гавриїл Кризина на своїй сторінці у фейсбуці.
Відомо, що разом із парафіянами перейшов до УПЦ і настоятель храму Юрій Зарафутдінов.
«Сердечно вітаємо їх в сім’ї Помісної Христової Української Церкви!» - йдеться в дописі.
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Про це повідомив єпископ Гавриїл Кризина на своїй сторінці у фейсбуці.
Відомо, що разом із парафіянами перейшов до УПЦ і настоятель храму Юрій Зарафутдінов.
«Сердечно вітаємо їх в сім’ї Помісної Христової Української Церкви!» - йдеться в дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До ПЦУ перейшла перша парафія з Луцька
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Коментарі 1
Треба щоб всі перейшли!
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