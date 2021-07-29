На Волині ліквідовують наслідки негоди

На Волині ліквідовують наслідки негоди
Через пориви вітру 21-22 травня на Волині у кількох населених пунктах - повалені дерева. Ліквідацією наслідків негоди займаються рятувальники.

Про це розповів Суспільному речник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.

21 травня сильний вітер повалив на дорогу дерево поблизу села Нова Лішня Поромівської громади. Дерево, що впало на проїжджу частину, ліквідували рятувальники.

Також повалені вітром дерева прибрали з проїжджих частин у селі Забороль Луцького району, у Луцьку на вулиці На таборищі.

У Володимирі рятувальники сьомої державної пожежно-рятувальної частини демонтували пошкоджені елементи даху багатоповерхівки.

На Волині ліквідовують наслідки негоди


Травмованих внаслідок негоди, на щастя, немає.

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Теги: Вітер, негода, Волинь, повалені дерева
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