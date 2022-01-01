Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа
Сьогодні, 14:49
Верховна Рада на засіданні 22 травня затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження дії в Україні воєнного стану ще на 90 діб.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів", - йдеться у повідомленні.
Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.
Нагадаємо, що воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року. З того часу його вже кілька разів продовжували.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів", - йдеться у повідомленні.
Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.
Нагадаємо, що воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року. З того часу його вже кілька разів продовжували.
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