Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа

Володимира Зеленського про продовження дії в Україні воєнного стану ще на 90 діб.



Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



"Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів", - йдеться у повідомленні.



Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.



Нагадаємо, що воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року. З того часу його вже кілька разів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада на засіданні 22 травня затвердила указ президентапро продовження дії в Україні воєнного стану ще на 90 діб.Про це повідомив народний депутат"Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів", - йдеться у повідомленні.Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.Нагадаємо, що2022 року. З того часу його вже кілька разів продовжували

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