Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа

Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні до кінця літа
Верховна Рада на засіданні 22 травня затвердила указ президента Володимира Зеленського про продовження дії в Україні воєнного стану ще на 90 діб.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Верховна Рада продовжила військовий стан до 23 серпня. Представляв Секретар РНБО – Данілов. За – 320 голосів", - йдеться у повідомленні.

Також нардепи 315 голосами затвердили указ президента про продовження загальної мобілізації до 23 серпня.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року. З того часу його вже кілька разів продовжували.


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Теги: Воєнний стан, ВРУ, війна
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