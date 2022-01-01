У війні з Росією загинув волинянин Іван Маковецький

Іван Маковецький.



Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, шо чоловік жив у Забродівській громаді.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!

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