У війні з Росією загинув волинянин Іван Маковецький
Сьогодні, 16:07
У війні за незалежність України загинув воїн з Волині Іван Маковецький.
Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, шо чоловік жив у Забродівській громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
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Інформацію про загибель підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, шо чоловік жив у Забродівській громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Герої не вмирають!
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