В Україні заборонили обіг ліків, вироблених у РФ і Білорусі





За законпроєкт



Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту - обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або РБ, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.



Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.



Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.



Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада внесла зміни до закону "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території РФ або Республіки Білорусь.За законпроєкт № 7313 у цілому проголосували 299 нардепів, передає Економічна правда.Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту - обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території РФ або РБ, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів з цих країн в усьому світі.Так, у держреєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, якщо встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території РФ і Білорусі.Скасовувати держреєстрацію ліків також буде дозволено, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.Також законопроєктом надається право Кабміну на період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я України в таких лікарських засобах у повному обсязі.

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