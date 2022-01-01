Як лучанка вирощує на балконі 20 видів городини. ВІДЕО

Катерина Демидюк у рамках всеукраїнського проєкту "Сади перемоги" вирощує городину стандартних розмірів на звичайному балконі багатоквартирного будинку.



Як розповіла



"Дуже люблю ці всі рослинки, ходжу до них, говорю з ними зранку, в обід, як тільки маю хвилинку. Додому приходжу, одразу сюди – перевірити чи всі живі, чи всім добре, чи не холодно, не жарко, чи все полито", – говорить дівчина.



Щодо правильності вирощування городини в домашніх умовах лучанка консультується з досвідченими учасниками проєкту "Сади перемоги". Зі слів Катерини Демидюк, нині на балконі вирощує 20 видів городини з власної розсади, зокрема редиску, листову селеру, декілька видів салату, базилік, петрушку, кріп, кіндзу, шпинат та інше.



"Є огірки – це кімнатний сорт, вони будуть низькорослі. Важливо для квартири підбирати низькі сорти. І томати в мене є, черрі, а це балконне диво, а це сорт лапочка. Перці є, капуста пакчой, вона буде маленька. В мене є капуста кейл, яка цілий рік росте і не боїться холоду", – розповіла лучанка.



Катерина Демидюк каже: спершу висіяла все насіння, яке мала, а вже під час пересаджування рослин, яких виросло забагато як для балкону, довелося їх роздавати друзям та знайомим.



"Я насіяла все, що у мене було. Я ж не знала, що наступний етап – пересадка. Наприклад, томат треба пересадити один саджанець в трилітровий горщик. І коли я горщики розставила, то зрозуміла, що все насіяне тут фізично не можу розмістити", – зазначила лучанка.



Для підживлення ґрунту в хід йдуть українські органічні добрива, зокрема активоване вугілля, яким користувалися древні ацтеки, – говорить Катерина Демидюк. З усього що росте на балконній грядці, дівчина куштувала редиску та кінзу.



"Квартирний проєкт дав мені зрозуміти, що я розумію як це відбувається, в мене виходить, в мене росте, тому вже сміливіше можу іти до землі. Як би не було війни, я б це робила, напевно, вже на ділянці", – додала Катерина Демидюк.



Наступного року лучанка планує садити справжній город на відкритому ґрунті та розширити асортимент культур для вирощування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанкау рамках всеукраїнського проєкту "Сади перемоги" вирощує городину стандартних розмірів на звичайному балконі багатоквартирного будинку.Як розповіла Суспільному лучанка, на облаштування мінігороду у квартирних умовах використала 200 кілограмів ґрунту. Ця балконна грядка стала першим досвідом вирощування овочевих культур."Дуже люблю ці всі рослинки, ходжу до них, говорю з ними зранку, в обід, як тільки маю хвилинку. Додому приходжу, одразу сюди – перевірити чи всі живі, чи всім добре, чи не холодно, не жарко, чи все полито", – говорить дівчина.Щодо правильності вирощування городини в домашніх умовах лучанка консультується з досвідченими учасниками проєкту "Сади перемоги". Зі слів Катерини Демидюк, нині на балконі вирощує 20 видів городини з власної розсади, зокрема редиску, листову селеру, декілька видів салату, базилік, петрушку, кріп, кіндзу, шпинат та інше."Є огірки – це кімнатний сорт, вони будуть низькорослі. Важливо для квартири підбирати низькі сорти. І томати в мене є, черрі, а це балконне диво, а це сорт лапочка. Перці є, капуста пакчой, вона буде маленька. В мене є капуста кейл, яка цілий рік росте і не боїться холоду", – розповіла лучанка.Катерина Демидюк каже: спершу висіяла все насіння, яке мала, а вже під час пересаджування рослин, яких виросло забагато як для балкону, довелося їх роздавати друзям та знайомим."Я насіяла все, що у мене було. Я ж не знала, що наступний етап – пересадка. Наприклад, томат треба пересадити один саджанець в трилітровий горщик. І коли я горщики розставила, то зрозуміла, що все насіяне тут фізично не можу розмістити", – зазначила лучанка.Для підживлення ґрунту в хід йдуть українські органічні добрива, зокрема активоване вугілля, яким користувалися древні ацтеки, – говорить Катерина Демидюк. З усього що росте на балконній грядці, дівчина куштувала редиску та кінзу."Квартирний проєкт дав мені зрозуміти, що я розумію як це відбувається, в мене виходить, в мене росте, тому вже сміливіше можу іти до землі. Як би не було війни, я б це робила, напевно, вже на ділянці", – додала Катерина Демидюк.Наступного року лучанка планує садити справжній город на відкритому ґрунті та розширити асортимент культур для вирощування.

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