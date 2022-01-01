Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 травня
У понеділок, 23 травня, у Луцьку очікується мінлива хмарність. Вночі та вдень йтиме короткочасний дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20° тепла.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 9°С до 18°С.

Народний прогноз погоди: День апостола Симона Зилота. У народі цей день називався Семик. Чому така назва, невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати у цей день на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.


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Теги: Погода в Луцьку
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