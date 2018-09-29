Волинська лікарка пояснила, чому стрес може призводити до діабету

Вікторія Отченашенко.



Чому стрес може призводити до діабету, як цьому запобігти – вона розповіла у програмі «Телемедицина» на



Хронічний стрес – одна із причин цукрового діабету



Якщо короткочасний стрес – наш товариш, бо він дозволяє нам швидко зреагувати на якусь небезпеку і швиденько від неї втекти, то тривалий, хронічний стрес – це ворог нашого організму, бо він призводить до збоїв у роботі систем і органів.



Такий орган ендокринної секреції, як наднирникові залози, виділяє два основні гормони стреси: адреналін і кортизол. Ці гормони взаємодіють практично з усіма клітинами нашого організму. Адреналін – це гормон, який виділяється на гострий стрес. Він виділяється – і зразу приходить до норми. Чого не можна сказати про кортизол. Він секретується постійно протягом дня нашими нарнирниковими залозами. Коли ми прокидаємося – його рівень найвищий. Протягом дня його рівень у крові знижується.



Коли гострий стрес переходить у хронічну форму, то рівень кортизолу у нас не знижується, а накопичується. Він згубно діє на наднирники – їхня тканина збільшується, гіпертрофується.



У стані спокою дія кортизолу дуже позитивна: він сприятливо впливає на нервову систему, регулює вуглеводний обмін, нормалізує глюкозу крові та інсулін, який виділяє підшлункова залоза. Мало того, він готує наш організм до стресових ситуацій.



Але якщо організм перебуває у тривалому хронічному стресі, кортизол підвищує рівень глюкози крові. Тому що в умовах стресу посиленіша потреба організму в енергетичних ресурсах, і шляхом пускових механізмів кортизол підвищує рівень глюкози…



А ще виникненню діабету сприяють фактори ризику: супутня гіпертонічна хвороба, перенесені порушення мозкового кровообігу, надмірна вага. Тому люди з надмірною вагою повинні частіше проходити обстеження у сімейного лікаря.



Також варто перевіритися, якщо з’явилися спрага, швидка втомлюваність, частий сечопуск, зниження гостроти зору, надмірний апетит або втрата апетиту, парестезії (затерпання нижніх кінцівок.



Як запобігти хронічному стресу



У нинішніх умовах дуже тяжко відгородитися від стресу. Але дещо ми можемо зробити. Зокрема переглядати менше негативних новин, переключитися на цікаві фільми, слухати музику, яка подобається, читати художню чи наукову літературу, малювати, займатися спортом, розмовляти з близькими і рідними, не замикатися в собі.



Не можна забувати про себе! Займайтеся тими самими справами, якими ви займалися до війни: ходіть по магазинах, прогулюйтеся по парку, підіть у перукарню, на манікюр. Хто вміє – займіться медитацією. А найголовніше – це раціональне харчування і здоровий сон.



Якщо цукровий діабет все-таки виявили



Цукровий діабет на ранній стадії лікується повноцінних збалансованим харчуванням. Якщо є надмірна вага – її потрібно скинути. Також важливий прийом цукрознижуючих препаратів. Це можуть бути препарати, які покращують чутливість рецепторів до інсуліну, які стимулюють підшлункову залозу до виділення інсуліну. І цим самим ми можемо знизити рівень цукру. Але все підбирається індивідуально.



Якщо пацієнтові до 40 років, у якого підшлункова залоза не працює, тобто є абсолютний дефіцит інсуліну, то йому призначають інсулін. Також необхідний огляд цих пацієнтів у суміжних спеціалістів, у першу чергу це окуліст, невролог і судинний хірург.



Що робити людям, у яких діабет був і раніше, а тут ще й стрес?



Цим людям ще важче. В умовах воєнного часу вони можуть забути поміряти глюкозу крові, забути прийняти ліки. У тривожну валізу їм треба покласти глюкометр, ліки, які приймають, вуглеводний перекус (щоб запобітгти гіпоглікемічній комі).



Також важливо стежити за артеріальним тиском, щоб не розвинулися інші супутні патології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хронічний стрес, у стані якого перебуває нині багато українців, небезпечний для здоров’я. Один із можливих його наслідків – це цукровий діабет другого типу. І хоч уникнути стресу в умовах війни майже неможливо, та все ж зменшити його вплив реально, каже ендокринологиня Волинської обласної клінічної лікарні, кандидатка медичних наукЧому стрес може призводити до діабету, як цьому запобігти – вона розповіла у програмі «Телемедицина» на 12 каналі Якщо короткочасний стрес – наш товариш, бо він дозволяє нам швидко зреагувати на якусь небезпеку і швиденько від неї втекти, то тривалий, хронічний стрес – це ворог нашого організму, бо він призводить до збоїв у роботі систем і органів.Такий орган ендокринної секреції, як наднирникові залози, виділяє два основні гормони стреси: адреналін і кортизол. Ці гормони взаємодіють практично з усіма клітинами нашого організму. Адреналін – це гормон, який виділяється на гострий стрес. Він виділяється – і зразу приходить до норми. Чого не можна сказати про кортизол. Він секретується постійно протягом дня нашими нарнирниковими залозами. Коли ми прокидаємося – його рівень найвищий. Протягом дня його рівень у крові знижується.Коли гострий стрес переходить у хронічну форму, то рівень кортизолу у нас не знижується, а накопичується. Він згубно діє на наднирники – їхня тканина збільшується, гіпертрофується.У стані спокою дія кортизолу дуже позитивна: він сприятливо впливає на нервову систему, регулює вуглеводний обмін, нормалізує глюкозу крові та інсулін, який виділяє підшлункова залоза. Мало того, він готує наш організм до стресових ситуацій.Але якщо організм перебуває у тривалому хронічному стресі, кортизол підвищує рівень глюкози крові. Тому що в умовах стресу посиленіша потреба організму в енергетичних ресурсах, і шляхом пускових механізмів кортизол підвищує рівень глюкози…А ще виникненню діабету сприяють фактори ризику: супутня гіпертонічна хвороба, перенесені порушення мозкового кровообігу, надмірна вага. Тому люди з надмірною вагою повинні частіше проходити обстеження у сімейного лікаря.Також варто перевіритися, якщо з’явилися спрага, швидка втомлюваність, частий сечопуск, зниження гостроти зору, надмірний апетит або втрата апетиту, парестезії (затерпання нижніх кінцівок.У нинішніх умовах дуже тяжко відгородитися від стресу. Але дещо ми можемо зробити. Зокрема переглядати менше негативних новин, переключитися на цікаві фільми, слухати музику, яка подобається, читати художню чи наукову літературу, малювати, займатися спортом, розмовляти з близькими і рідними, не замикатися в собі.Не можна забувати про себе! Займайтеся тими самими справами, якими ви займалися до війни: ходіть по магазинах, прогулюйтеся по парку, підіть у перукарню, на манікюр. Хто вміє – займіться медитацією. А найголовніше – це раціональне харчування і здоровий сон.Цукровий діабет на ранній стадії лікується повноцінних збалансованим харчуванням. Якщо є надмірна вага – її потрібно скинути. Також важливий прийом цукрознижуючих препаратів. Це можуть бути препарати, які покращують чутливість рецепторів до інсуліну, які стимулюють підшлункову залозу до виділення інсуліну. І цим самим ми можемо знизити рівень цукру. Але все підбирається індивідуально.Якщо пацієнтові до 40 років, у якого підшлункова залоза не працює, тобто є абсолютний дефіцит інсуліну, то йому призначають інсулін. Також необхідний огляд цих пацієнтів у суміжних спеціалістів, у першу чергу це окуліст, невролог і судинний хірург.Цим людям ще важче. В умовах воєнного часу вони можуть забути поміряти глюкозу крові, забути прийняти ліки. У тривожну валізу їм треба покласти глюкометр, ліки, які приймають, вуглеводний перекус (щоб запобітгти гіпоглікемічній комі).Також важливо стежити за артеріальним тиском, щоб не розвинулися інші супутні патології.

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