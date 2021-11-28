На Волині – аварія за участю двох авто. ФОТО





Про це



Відомо, що аварія сталася за участю двох автівок марки Opel та Volkswagen. На місці працюють поліцейські та медики.



За попередньою інформацією, є загиблі.



Деталі з’ясовують.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 травня, у селі Верба Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформують у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.Відомо, що аварія сталася за участю двох автівок марки Opel та Volkswagen. На місці працюють поліцейські та медики.За попередньою інформацією, є загиблі.Деталі з’ясовують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію