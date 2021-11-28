На Волині – аварія за участю двох авто. ФОТО

На Волині – аварія за участю двох авто. ФОТО
Сьогодні, 22 травня, у селі Верба Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформують у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.

Відомо, що аварія сталася за участю двох автівок марки Opel та Volkswagen. На місці працюють поліцейські та медики.

За попередньою інформацією, є загиблі.

Деталі з’ясовують.

На Волині – аварія за участю двох авто. ФОТО
На Волині – аварія за участю двох авто. ФОТО


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Теги: Верба, ДТП, аварія, Волинь
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