На Волині – аварія за участю двох авто. ФОТО
Сьогодні, 17:11
Сьогодні, 22 травня, у селі Верба Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформують у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.
Відомо, що аварія сталася за участю двох автівок марки Opel та Volkswagen. На місці працюють поліцейські та медики.
За попередньою інформацією, є загиблі.
Деталі з’ясовують.
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Про це інформують у спільноті Твій Володимир у фейсбуці.
Відомо, що аварія сталася за участю двох автівок марки Opel та Volkswagen. На місці працюють поліцейські та медики.
За попередньою інформацією, є загиблі.
Деталі з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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