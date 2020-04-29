Війна коханню не завада: на Волині молодята побралися онлайн

Війна коханню не завада: на Волині молодята побралися онлайн
У Нововолинську зареєстрували незвичайний шлюб. Коли коханий боронить Україну, вихід є - одружитися онлайн.

Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦСу у фейсбуці.

"Сьогодні одружували пару по заяві, яка засвідчена командиром!
Щиро вітаємо Любов і Олександра із одруженням!" - йдеться у дописі.

Війна коханню не завада: на Волині молодята побралися онлайн


Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає молодят і зичить мирного неба над головою. Нехай кохання не згасає!

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Теги: Нововолинськ, шлюб, весілля
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