Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики»





Про це



«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.



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Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію «люлєй» від ЗСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».



«Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. «двохсотих» загарбників», - зауважують у відомстві.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.«У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…» – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію «люлєй» від ЗСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».«Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. «двохсотих» загарбників», - зауважують у відомстві.

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