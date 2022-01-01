Серед російських окупантів повно наркоманів, – СБУ





Про це



Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики.



Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію «в тонусі» на війні в Україні.



При чому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину асвабадітєлям завозять не ховаючись.



«Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез», - говорить окупант своїй дружині.



Він додає, що у них є грошовий «общак» із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає…досить незвично.



"Робимо усе, щоб змести «найСинішу армію світу» із нашої землі якомога швидше!" - зазначають в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед російських окупантів - багато наркоманів.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Деякі із них займають керівні посади і вимагають від підлеглих діставати для них наркотики.Судячи з усього, це єдине, що тримає ворожу армію «в тонусі» на війні в Україні.При чому, як свідчить нове перехоплення СБУ, заборонену речовину асвабадітєлям завозять не ховаючись.«Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез», - говорить окупант своїй дружині.Він додає, що у них є грошовий «общак» із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Тож «добовий раціон» російських загарбників виглядає…досить незвично."Робимо усе, щоб змести «найСинішу армію світу» із нашої землі якомога швидше!" - зазначають в СБУ.

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