За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин
Сьогодні, 14:30
У війні з російськими окупантами загинув військовий Сергій Панчишин з Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Надійшла сумна звістка про загибель Сергія Панчишина з Нововолинська. Ворожа куля відібрала його життя під час виконання бойового завдання. Свій останній подих він зробив, захищаючи Україну. Вклоняюся перед подвигом нашого Захисника і висловлюю щирі співчуття його родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що тіло Героя вже в дорозі додому, в рідне місто. Детальну інформацію про прибуття та прощання з Сергієм повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Надійшла сумна звістка про загибель Сергія Панчишина з Нововолинська. Ворожа куля відібрала його життя під час виконання бойового завдання. Свій останній подих він зробив, захищаючи Україну. Вклоняюся перед подвигом нашого Захисника і висловлюю щирі співчуття його родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що тіло Героя вже в дорозі додому, в рідне місто. Детальну інформацію про прибуття та прощання з Сергієм повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни готові запустити 16 ракет «Калібр» з Чорного моря
Сьогодні, 15:46
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстріляли школу, де ховалися люди: є загиблі
Сьогодні, 14:42
За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин
Сьогодні, 14:30
Процес триває: командир полку «Азов» розповів про евакуацію загиблих із Маріуполя. ВІДЕО
Сьогодні, 13:52
Медіа