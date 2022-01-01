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За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин

За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин
У війні з російськими окупантами загинув військовий Сергій Панчишин з Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Надійшла сумна звістка про загибель Сергія Панчишина з Нововолинська. Ворожа куля відібрала його життя під час виконання бойового завдання. Свій останній подих він зробив, захищаючи Україну. Вклоняюся перед подвигом нашого Захисника і висловлюю щирі співчуття його родині", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що тіло Героя вже в дорозі додому, в рідне місто. Детальну інформацію про прибуття та прощання з Сергієм повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна
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