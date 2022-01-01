За незалежність України загинув герой з Волині Сергій Панчишин

Сергій Панчишин з Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Надійшла сумна звістка про загибель Сергія Панчишина з Нововолинська. Ворожа куля відібрала його життя під час виконання бойового завдання. Свій останній подих він зробив, захищаючи Україну. Вклоняюся перед подвигом нашого Захисника і висловлюю щирі співчуття його родині", - йдеться в повідомленні.



Зазначають, що тіло Героя вже в дорозі додому, в рідне місто. Детальну інформацію про прибуття та прощання з Сергієм повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув військовийз Нововолинська.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Надійшла сумна звістка про загибель Сергія Панчишина з Нововолинська. Ворожа куля відібрала його життя під час виконання бойового завдання. Свій останній подих він зробив, захищаючи Україну. Вклоняюся перед подвигом нашого Захисника і висловлюю щирі співчуття його родині", - йдеться в повідомленні.Зазначають, що тіло Героя вже в дорозі додому, в рідне місто. Детальну інформацію про прибуття та прощання з Сергієм повідомлять додатково.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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