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Процес триває: командир полку «Азов» розповів про евакуацію загиблих із Маріуполя. ВІДЕО

Процес триває: командир полку «Азов» розповів про евакуацію загиблих із Маріуполя. ВІДЕО
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") записав відеозвернення до українців та розповів про евакуацію з "Азовсталі" цивільних, поранених та загиблих.

Відповідне звернення 20 травня опублікував телеграм-канал полку.

"Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, тяжкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв - процес триває", - наголосив Прокопенко.

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з евакуації заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.



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Теги: Прокопенко, евакуація, Азов, Маріуполь
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