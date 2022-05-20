В Україні з початку повномасштабної війни загинули 11 добровольців з Грузії
Сьогодні, 13:45
За час повномасштабної війни після 24 лютого в Україні загинули 11 грузинських добровольців.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".
20 травня на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом. Прощання з ним буде у вівторок.
Шургая одружений з українкою і останнім часом постійно проживав в Україні, він приєднався до української армії з перших днів війни.
Наскільки відомо, це одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну. Інші десять загиблих - Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава.
Серед грузинських добровольців, що стали на захист України - і колишній міністр оборони країни Іраклій Окруашвілі.
Зазначимо, перешкоджання виїзду добровольців стало одним з питань, що серйозно погіршили відносини між офіційним Тбілісі і Києвом з початком повномасштабної війни.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".
20 травня на батьківщину привезли тіло 38-річного Раті Шургая, який загинув під Ізюмом. Прощання з ним буде у вівторок.
Шургая одружений з українкою і останнім часом постійно проживав в Україні, він приєднався до української армії з перших днів війни.
Наскільки відомо, це одинадцятий загиблий серед грузинських добровольців, які вирішили захищати Україну. Інші десять загиблих - Давід Ратіані, Гія Беріашвілі, Бахва Чикобава, Давид Гобеджішвілі, Давид Менабдішвілі, Ніколоз Шанава, Аркадій Касрадзе, Алік Цаава, Заза Біцадзе, Тато Бігвава.
Серед грузинських добровольців, що стали на захист України - і колишній міністр оборони країни Іраклій Окруашвілі.
Зазначимо, перешкоджання виїзду добровольців стало одним з питань, що серйозно погіршили відносини між офіційним Тбілісі і Києвом з початком повномасштабної війни.
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