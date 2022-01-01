Обстріли Житомирщини: пошкоджені 100 будинків, є поранені





Про це повідомив міський голова Малина Олександр Ситайло, пише



«Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених. На даний момент на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня буде відновлено електроживлення в даному мікрорайоні!» – наголосив Олександр Ситайло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти зранку, 20 травня, ракетами обстріляли місто Малин на Житомирщині . Через обстріли постраждав об'єкт інфраструктури, пошкоджено 100 житлових будинків та поранено трьох людей.Про це повідомив міський голова Малина, пише ТСН «Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених. На даний момент на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня буде відновлено електроживлення в даному мікрорайоні!» – наголосив Олександр Ситайло.

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