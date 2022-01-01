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Обстріли Житомирщини: пошкоджені 100 будинків, є поранені

Обстріли Житомирщини: пошкоджені 100 будинків, є поранені
Російські окупанти зранку, 20 травня, ракетами обстріляли місто Малин на Житомирщині. Через обстріли постраждав об'єкт інфраструктури, пошкоджено 100 житлових будинків та поранено трьох людей.

Про це повідомив міський голова Малина Олександр Ситайло, пише ТСН.

«Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених. На даний момент на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Протягом дня буде відновлено електроживлення в даному мікрорайоні!» – наголосив Олександр Ситайло.

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Теги: Малин, Житомирщина, обстріли
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