На Житомирщині прогриміли два вибухи





Про це повідомило " Юрія Тарасюка.



Уточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.



На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8.20, вона триває досі – вже понад 2,5 години.



Наразі немає ніяких подробиць, влада не надає інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Житомирській області зранку 20 травня зафіксували два вибухи.Про це повідомило " Суспільне " з посиланням на голову Коростенської районної військової адміністраціїУточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8.20, вона триває досі – вже понад 2,5 години.Наразі немає ніяких подробиць, влада не надає інформації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію