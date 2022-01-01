На Житомирщині прогриміли два вибухи
Сьогодні, 11:05
У Житомирській області зранку 20 травня зафіксували два вибухи.
Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на голову Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка.
Уточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.
На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8.20, вона триває досі – вже понад 2,5 години.
Наразі немає ніяких подробиць, влада не надає інформації.
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Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на голову Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка.
Уточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.
На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8.20, вона триває досі – вже понад 2,5 години.
Наразі немає ніяких подробиць, влада не надає інформації.
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