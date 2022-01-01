На Житомирщині прогриміли два вибухи

На Житомирщині прогриміли два вибухи
У Житомирській області зранку 20 травня зафіксували два вибухи.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на голову Коростенської районної військової адміністрації Юрія Тарасюка.

Уточнюється, що вибухи чули в районі міста Малин.

На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 8.20, вона триває досі – вже понад 2,5 години.

Наразі немає ніяких подробиць, влада не надає інформації.

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Теги: Житомирщина, вибухи
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