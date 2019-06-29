Коли волинянам надійдуть соцвиплати у повному обсязі

Коли волинянам надійдуть соцвиплати у повному обсязі
Державна казначейська служба у Волинській області переказала в травні 50% виплат всіх видів соцдопомоги. До кінця місяця соцдопомогу виплатять у повному обсязі.

Про це розповіла Суспільному телефоном директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Гобод.

З її слів, кошти, які мають надійти у травні, волиняни отримають, документи на соцвиплати перебувають у казначействі.

"Затримок із виплатою немає. Ми частково по області проплатили: мали заявку на 209 мільйонів допомоги, половина проплачена. 89 мільйонів – пільги та субсидії, які в процесі зарахування на рахунки людям", – зазначила Оксана Гобод.

Посадовиця каже: згідно з Постановою Кабміну (ред. – № 590), в період воєнного стану кошти надходять почергово: спершу на національну безпеку і оборону для ЗСУ, далі – соцвиплати, пенсії, заробітні плати.

"Гроші на папері зараховані, розподілені районами, занесені в казначейство. Соціальні виплати виплачуються місяць в місяць. До кінця травня люди гроші отримають", – додала директорка департаменту соцзахисту.

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Теги: волиняни, соцвиплати, гроші
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