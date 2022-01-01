Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас без ретельного переоснащення, — британська розвідка





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З маріупольського заводу «Азовсталь» триває порятунок українських бійців. У міноборони Росії повідомляли про приблизно 1700 українських бійців, які вийшли з заводу. Такі ж дані наводить і британська розвідка. Невідомо, скільки українських військових все ще залишається на «Азовсталі».



Росія тепер, як вважають розвідники, що перекине свої війська з Маріуполя для підсилення операції на Донбасі. Тож війська потребують переоснащення та відновлення перед тим, як будуть перекинуті на Донбас. Це може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно.



«Російські командири, однак, зазнають тиску, щоб демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням», — йдеться у повідомленні розвідки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія може перекинути свої сили з Маріуполя на Донбас, однак ретельна передислокація потребуватиме значного часу, ймовірно, російські командири захочуть перерозподілити війська швидше.Про це повідомляє Громадське з посиланням на розвідку при Міноборони Великої Британії.З маріупольського заводу «Азовсталь» триває порятунок українських бійців. У міноборони Росії повідомляли про приблизно 1700 українських бійців, які вийшли з заводу. Такі ж дані наводить і британська розвідка. Невідомо, скільки українських військових все ще залишається на «Азовсталі».Росія тепер, як вважають розвідники, що перекине свої війська з Маріуполя для підсилення операції на Донбасі. Тож війська потребують переоснащення та відновлення перед тим, як будуть перекинуті на Донбас. Це може бути тривалим процесом, якщо виконувати його ретельно.«Російські командири, однак, зазнають тиску, щоб демонстративно досягати оперативних цілей. Це означає, що росія, ймовірно, швидко перерозподілить свої сили без належної підготовки, що загрожує подальшим виснаженням», — йдеться у повідомленні розвідки.читайте також

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