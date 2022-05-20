З тимчасово окупованих територій Херсонщини росіяни обстрілюють Дніпропетровску область, – зведення ОВА

Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.



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У Дніпропетровській області вночі ворог обстріляв село Велика Костромка, що на межі з Херсонською областю. Загиблих та постраждалих немає. Деталі щодо наслідків обстрілів уточнюються, повідомили в зведенні від ОВА станом 8 ранку.



Вночі було кілька обстрілів Харкова, постраждалих нема. По області: в Дергачах вчора ввечері снаряд влучив у приватний будинок. У с. Мала Данилівка так само від удару окупантів загорівся гараж та авто. А близько п’ятої ранку горіли кілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих від цих атак немає.



В Луганській області росіяни намагаються штурмувати Лисичанськ і Сєверодонецьк. Успіху не мають. За добу 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. В Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17, у с. Нирковому вигоріли п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – у Рубіжному. Інші деталі щодо руйнувань та наслідків з’ясовуються.



В Донецькій області – інтенсивні обстріли по усій лінії фронту. Обстріляно 13 населених пунктів – танками, артилерією, "градами", аваіцією. Місто Бахмут протягом минулої доби чотири рази зазнавало авіаційних ракетних обстрілів. Значні руйнування цивільної інфраструктури. За добу загинуло пʼятеро людей, поранено шестеро мирних. Зранку 20 травня ворог почав обстрілювати Авдіївку, Торецьк і Єлизаветівку. Пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура, зокрема, школа. Евакуація населення продовжуєть, зокрема залізничним транспортом.



Вчора близько 23:30 і сьогодні вранці були обстріли у Широківській громаді Миколаївщини. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. Вдень учора були обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, пошкоджень і потерпілих немає. В обласному центрі протягом доби відносно тихо.



На Херсонщині російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів та позицій ЗСУ у сусідніх регіонах, використовують заборонену зброю. На лінії вогню залишаються Високопільська, Великоолександрівська, Станіславська, Калинівська, Чорнобаївська та Нововоронцовська громади. Практично у всіх населених пунктах цих ТГ живуть окупанти, з кожним днем ситуація загострюється. В обласному центрі побільшало блок-постів. Ситуація в області критична.





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