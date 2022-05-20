 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі

NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Видання The New York Times розшукало докази страти російськими десантниками вісьмох чоловіків на Яблунській, 144 в Бучі.

Про це пише Українська правда з посиланням на NYT.

Зазначається, що NYT встановило імена всіх страчених чоловіків та причини, з яких більшість із них стали мішенню.

Це (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі

Кадри з камери спостереження навпроти будинку 144 показали, що російські десантники зайняли Бучу приблизно в той же час, коли було страчено групу чоловіків. Вони керували транспортними засобами, такими як конструкції БМД-2, БМД-3 та БМД-4, які використовуються майже виключно у Повітряно-десантних військах Росії.

Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по будинках і працюючи всередині та зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблунській, яку росіяни перетворили на базу та польовий шпиталь.

Поряд, на Яблунській, 31, Іван Скиба, 43-річний будівельник, і ще п'ять осіб чергували на імпровізованому блокпосту, коли російські повернулися.

Як Скиба розповів NYT, у них була граната, бронежилети та гвинтівка.
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі

За словами Скиби, попереджені по радіо, що росіяни повернулися до Бучі і рухаються в їхньому напрямку, вони сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенко, який приносив бойовикам чай та каву.

Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков та Денис Руденко.

Приблизно через годину російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом пістолета вигнали з дому всіх дев'ятьох із них, включаючи домовласника. Солдати обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову належність, і змусили декого з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх проводили на базу на вулиці Яблунській, 144.

Про те, що сталося далі, журналістам NYT розповів Скиба та сім цивільних свідків, яких російські сили також зібрали із сусідніх будинків та тримали в окремій групі.

Свідки розповіли, що бачили групу полонених на стоянці перед російською базою у сорочках, насунуті на голову. За словами Скиби, російські солдати змусили їх стати на коліна, а потім майже відразу застрелили Віталія Карпенка.

Зазначається, що одну людину відпустили. За словами місцевого військового командира та слідчих, зараз вона перебуває під слідством; в урядовому документі, з яким ознайомилися NYT, зазначено, що йдеться про "державну зраду".

Скиба розповів, що в нього вистрілили, і він впав, куля потрапила йому в бік.

Тіла чоловіків, убитих на стоянці та всередині будівлі, були винесені у двір і разом із шістьма іншими жертвами пролежали там майже місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
Facebook та Instagram будуть значно менше блокувати матеріали щодо полку «Азов»
19 травень, 20:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 85 день війни
19 травень, 19:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
У Міноборони розповіли, що вплине на нову хвилю мобілізації
Сьогодні, 08:23
Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 07:40
Схожі новини
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 85 день війни Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 85 день війни
19 травень, 19:12
«Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни «Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни
19 травень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
 0
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
 0
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
 0
У Міноборони розповіли, що вплине на нову хвилю мобілізації
Сьогодні, 08:23
 0
Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 07:40
 0
Медіа
відео
1/8