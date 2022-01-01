 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України

Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:

особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 263 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
артилерійських систем – 596 (+1) од,
РСЗВ – 200 (+1) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 204 (+1) од,
гелікоптерів – 168 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
крилатих ракет – 103 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
Facebook та Instagram будуть значно менше блокувати матеріали щодо полку «Азов»
19 травень, 20:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 85 день війни
19 травень, 19:12
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
У Міноборони розповіли, що вплине на нову хвилю мобілізації
Сьогодні, 08:23
Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 07:40
Схожі новини
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 85 день війни Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 85 день війни
19 травень, 19:12
«Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни «Подберите оружие украинское и себе ноги прострелите», – радить друг окупанту, аби той живим повернувся з війни
19 травень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
 0
NYT оприлюднило докази масової страти в Бучі
Сьогодні, 08:52
 0
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 08:31
 0
У Міноборони розповіли, що вплине на нову хвилю мобілізації
Сьогодні, 08:23
 0
Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 07:40
 0
Медіа
відео
1/8