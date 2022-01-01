Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:



особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 263 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,

артилерійських систем – 596 (+1) од,

РСЗВ – 200 (+1) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 204 (+1) од,

гелікоптерів – 168 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,

крилатих ракет – 103 (+0) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 263 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,артилерійських систем – 596 (+1) од,РСЗВ – 200 (+1) од,засобів ППО – 93 (+0) од,літаків – 204 (+1) од,гелікоптерів – 168 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,крилатих ракет – 103 (+0) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,спеціальної техніки – 43 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію