Росія втратила близько 29 тисяч своїх військових у війні проти України
Сьогодні, 09:14
Росія у загарбницькій війні в Україні уже втратила 28 700 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 263 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
артилерійських систем – 596 (+1) од,
РСЗВ – 200 (+1) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 204 (+1) од,
гелікоптерів – 168 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
крилатих ракет – 103 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.05 орієнтовно склали:
особового складу близько 28 700 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 263 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 090 (+27) од,
артилерійських систем – 596 (+1) од,
РСЗВ – 200 (+1) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 204 (+1) од,
гелікоптерів – 168 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 460 (+5) од,
крилатих ракет – 103 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 162 (+5) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському напрямку.
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