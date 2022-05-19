У Міноборони розповіли, що вплине на нову хвилю мобілізації

У Міноборони розповіли, що вплине на нову хвилю мобілізації
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що всі потреби у мобілізації будуть формуватися виходячи із сценарію війни.

Про це інформують Факти.

"За процедурою верховний головнокомандувач, тобто президент України, встановлює, скільки осіб мають мобілізувати ЗСУ. Але ця цифра з’являється не просто так. Це розраховані цифри Генерального штабу щодо потреби, необхідної для реалізації оборонного задуму", – пояснила Маляр.

Заступник міністра оборони додала, якщо станом на 24 лютого були одні завдання щодо оборони України, то зараз війна розвивається вже за іншим сценарієм.

"Звичайно, будуть інші завдання. Але ця інформація є предметом державної таємниці, щоб не був зрозумілим оборонний задум країни та кількість людей, які підлягатимуть мобілізації. Це також інформація з обмеженим доступом", – наголосила Маляр.

Вона зауважила, що зараз динаміка воєнних дій в Україні змінюється майже щодня, тож у цій ситуації щось прогнозувати непрофесійно.

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Теги: Ганна Маляр, Міноборони, війна, мобілізація
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