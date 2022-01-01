Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні

Байден анонсував ще один пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден вітає схвалення Сенатом виділити Україні 40 млрд дол. допомоги та оголосив про додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, США передадуть на поле бою українським захисникам додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яка вже ефективно використовується ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Білого дому, передає ТСН.

Байден зазначив, що на сьогодні США надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки. Він додав, що адміністрація Білого дому продовжить прискорювати доставку додаткової зброї та обладнання, на які Конгрес надав повноваження, аби "хоробрі українці закінчили війну".

"І сьогодні я оголошую ще один пакет допомоги в безпеці, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та іншу техніку, яку вони вже так ефективно використовують на полі бою. Ці озброєння та обладнання підуть безпосередньо на передову", - заявив президент США.

У Міністерстві оборони США наголосили, що Америка разом з партнерами працюють над визначенням та наданням Україні необхідної зброї та обладнання.

Новий пакет американської допомоги передбачає:

- 18 155-мм гаубиць M777;
- 18 машин для буксирування гаубиць;
- 3 протиартилерійські радари AN/TPQ-36;
- польове обладнання та запасні частини.

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Теги: Байден, війна, військова допомога, США
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