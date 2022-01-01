У Луцьку хлопчик у церкві молився, щоб Путін не пережив хворобу. ВІДЕО

У Луцьку хлопчик у церкві молився, щоб Путін не пережив хворобу. ВІДЕО
Цей випадок трапився у храмі «Дім Євангелія» у Луцьку. Хлопчик, який читав молитву біля мікрофона, зробив незвичне звернення до Бога. Богослужіння разом із цим фрагментом потрапило на відеозапис.

Про це йдеться на сторінці 12 каналу у фейсбуці.

«Зупини плани Путіна, і якщо в нього хвороба, зроби, щоб росіяни не придумали від неї якихось ліків, які могли б на трохи зупинити. Будь з нами. Амінь», – сказала дитина.


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Теги: Луцьк, Путін, війна, молитва
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