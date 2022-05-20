Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Про це пише УП з посиланням на Time.

"Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України".

Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів.

На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.

У грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, що триває.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Список Time100 2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.

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Теги: Зеленський, найвпливовіша людина року, Time
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