Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time

Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.



Про це



"Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України".



Зеленський набрав більше 3,3 мільйонів голосів і посів перше місце з 5% голосів.



На другому місці опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.



У грудні минулого року Маск був названий "Людиною року 2021" за версією журналу Time.



Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.



За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з COVID-19, що триває.



Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.



Список Time100 2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.

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