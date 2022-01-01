Майстриня з Луцька шиє амуніцію для ЗСУ. ВІДЕО

Наталія Гунько шиє одяг та амуніцію для військовослужбовців.



Про новий напрямок у роботі швачок - у сюжеті



Замість звичного вишитого одягу – плитоноски, шеврони, розгрузки та ноші. Швачка Наталія Гунько все життя шиє речі та оздоблює їх українськими орнаментами. Але з початком повномасштабної війни робота стала зовсім інша – одягнути військовослужбовців.



Крім того, що пошила вже багато, чоловіки часто просять відремонтувати, адже не вся військова одежа чи амуніція, яку отримують, сидить добре. Задовгий рукав, каже швачка, це ще нормально, а от неправильне пошиття загрузки – вже біда.



«Я вперше зіткнулася з тим, що хлопці принесли мені бронежилет з нижньою загрузкою. Липучку поставили маленьку. Це вже не боєць, якщо він біжить, і в нього розкривається знизу 8 кілограмів, це ж дуже велика вага. Загрузка у бронежилетах має бути верхня, а низ укріплений», – пояснює майстриня.



У час війни хочеться швидше і більше допомогти нашим захисникам, але іноді поспіх може лише нашкодити. Тому Наталія просить усіх, хто шиє речі військовим, робити це якісно.



За останні 3 місяці швачки вже перешили й пошили стільки військового одягу, що знають усі дрібні нюанси, які насправді мають велике значення. Важливо робити досить широкими плечі у бронежилетах, щоб носити його було комфортно, наголошує майстриня.



Наталія пошила бронежилет і для свого чоловіка. Починаючи з 2014 року, він уже втретє йде на війну. Тож поки буде відстоювати Україну у військовій формі, у свято жінка одягне вишиванку. До слова, цьогоріч охочих мати вбрання з українським орнаментом ще більше. Серед них багато й переселенців зі сходу, що дуже тішить.



Люди, які приходять в ательє, налаштовані позитивно.



«У нас шиють вишиванки на перемогу. За останній місяць ми 5 вишиванок таких вишили і пошили. Люди шиють одяг цілеспрямовано на перемогу», – запевняє Наталія Гунько.



А вона однозначно буде. Те, що Україна вистоїть та переможе рашистів, розуміє весь світ. Питання – лише часу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогорічний День вишиванки однозначно відрізняється від попередніх. Інший він і в тих, хто створює традиційне українське вбрання. Замість суконь, блуз та сорочок швачкашиє одяг та амуніцію для військовослужбовців.Про новий напрямок у роботі швачок - у сюжеті 12 каналу Замість звичного вишитого одягу – плитоноски, шеврони, розгрузки та ноші. Швачка Наталія Гунько все життя шиє речі та оздоблює їх українськими орнаментами. Але з початком повномасштабної війни робота стала зовсім інша – одягнути військовослужбовців.Крім того, що пошила вже багато, чоловіки часто просять відремонтувати, адже не вся військова одежа чи амуніція, яку отримують, сидить добре. Задовгий рукав, каже швачка, це ще нормально, а от неправильне пошиття загрузки – вже біда.«Я вперше зіткнулася з тим, що хлопці принесли мені бронежилет з нижньою загрузкою. Липучку поставили маленьку. Це вже не боєць, якщо він біжить, і в нього розкривається знизу 8 кілограмів, це ж дуже велика вага. Загрузка у бронежилетах має бути верхня, а низ укріплений», – пояснює майстриня.У час війни хочеться швидше і більше допомогти нашим захисникам, але іноді поспіх може лише нашкодити. Тому Наталія просить усіх, хто шиє речі військовим, робити це якісно.За останні 3 місяці швачки вже перешили й пошили стільки військового одягу, що знають усі дрібні нюанси, які насправді мають велике значення. Важливо робити досить широкими плечі у бронежилетах, щоб носити його було комфортно, наголошує майстриня.Наталія пошила бронежилет і для свого чоловіка. Починаючи з 2014 року, він уже втретє йде на війну. Тож поки буде відстоювати Україну у військовій формі, у свято жінка одягне вишиванку. До слова, цьогоріч охочих мати вбрання з українським орнаментом ще більше. Серед них багато й переселенців зі сходу, що дуже тішить.Люди, які приходять в ательє, налаштовані позитивно.«У нас шиють вишиванки на перемогу. За останній місяць ми 5 вишиванок таких вишили і пошили. Люди шиють одяг цілеспрямовано на перемогу», – запевняє Наталія Гунько.А вона однозначно буде. Те, що Україна вистоїть та переможе рашистів, розуміє весь світ. Питання – лише часу.

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