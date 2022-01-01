Майстриня з Луцька шиє амуніцію для ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 03:33
Цьогорічний День вишиванки однозначно відрізняється від попередніх. Інший він і в тих, хто створює традиційне українське вбрання. Замість суконь, блуз та сорочок швачка Наталія Гунько шиє одяг та амуніцію для військовослужбовців.
Про новий напрямок у роботі швачок - у сюжеті 12 каналу.
Замість звичного вишитого одягу – плитоноски, шеврони, розгрузки та ноші. Швачка Наталія Гунько все життя шиє речі та оздоблює їх українськими орнаментами. Але з початком повномасштабної війни робота стала зовсім інша – одягнути військовослужбовців.
Крім того, що пошила вже багато, чоловіки часто просять відремонтувати, адже не вся військова одежа чи амуніція, яку отримують, сидить добре. Задовгий рукав, каже швачка, це ще нормально, а от неправильне пошиття загрузки – вже біда.
«Я вперше зіткнулася з тим, що хлопці принесли мені бронежилет з нижньою загрузкою. Липучку поставили маленьку. Це вже не боєць, якщо він біжить, і в нього розкривається знизу 8 кілограмів, це ж дуже велика вага. Загрузка у бронежилетах має бути верхня, а низ укріплений», – пояснює майстриня.
У час війни хочеться швидше і більше допомогти нашим захисникам, але іноді поспіх може лише нашкодити. Тому Наталія просить усіх, хто шиє речі військовим, робити це якісно.
За останні 3 місяці швачки вже перешили й пошили стільки військового одягу, що знають усі дрібні нюанси, які насправді мають велике значення. Важливо робити досить широкими плечі у бронежилетах, щоб носити його було комфортно, наголошує майстриня.
Наталія пошила бронежилет і для свого чоловіка. Починаючи з 2014 року, він уже втретє йде на війну. Тож поки буде відстоювати Україну у військовій формі, у свято жінка одягне вишиванку. До слова, цьогоріч охочих мати вбрання з українським орнаментом ще більше. Серед них багато й переселенців зі сходу, що дуже тішить.
Люди, які приходять в ательє, налаштовані позитивно.
«У нас шиють вишиванки на перемогу. За останній місяць ми 5 вишиванок таких вишили і пошили. Люди шиють одяг цілеспрямовано на перемогу», – запевняє Наталія Гунько.
А вона однозначно буде. Те, що Україна вистоїть та переможе рашистів, розуміє весь світ. Питання – лише часу.
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Про новий напрямок у роботі швачок - у сюжеті 12 каналу.
Замість звичного вишитого одягу – плитоноски, шеврони, розгрузки та ноші. Швачка Наталія Гунько все життя шиє речі та оздоблює їх українськими орнаментами. Але з початком повномасштабної війни робота стала зовсім інша – одягнути військовослужбовців.
Крім того, що пошила вже багато, чоловіки часто просять відремонтувати, адже не вся військова одежа чи амуніція, яку отримують, сидить добре. Задовгий рукав, каже швачка, це ще нормально, а от неправильне пошиття загрузки – вже біда.
«Я вперше зіткнулася з тим, що хлопці принесли мені бронежилет з нижньою загрузкою. Липучку поставили маленьку. Це вже не боєць, якщо він біжить, і в нього розкривається знизу 8 кілограмів, це ж дуже велика вага. Загрузка у бронежилетах має бути верхня, а низ укріплений», – пояснює майстриня.
У час війни хочеться швидше і більше допомогти нашим захисникам, але іноді поспіх може лише нашкодити. Тому Наталія просить усіх, хто шиє речі військовим, робити це якісно.
За останні 3 місяці швачки вже перешили й пошили стільки військового одягу, що знають усі дрібні нюанси, які насправді мають велике значення. Важливо робити досить широкими плечі у бронежилетах, щоб носити його було комфортно, наголошує майстриня.
Наталія пошила бронежилет і для свого чоловіка. Починаючи з 2014 року, він уже втретє йде на війну. Тож поки буде відстоювати Україну у військовій формі, у свято жінка одягне вишиванку. До слова, цьогоріч охочих мати вбрання з українським орнаментом ще більше. Серед них багато й переселенців зі сходу, що дуже тішить.
Люди, які приходять в ательє, налаштовані позитивно.
«У нас шиють вишиванки на перемогу. За останній місяць ми 5 вишиванок таких вишили і пошили. Люди шиють одяг цілеспрямовано на перемогу», – запевняє Наталія Гунько.
А вона однозначно буде. Те, що Україна вистоїть та переможе рашистів, розуміє весь світ. Питання – лише часу.
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