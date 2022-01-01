Українські військові показали, як знищують російські танки





Відео опублікували у телеграм-каналі Міністерства оборони України.



“В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК „Стугна“ знищив 2 танка і БМП окупантів”, — йдеться в повідомленні.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сьогодні, 19 травня, знищив близько 10 броньованих одиниць техніки. Українські десантники показали, як влучають у ворожий танк.Відео опублікували у телеграм-каналі Міністерства оборони України.“В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК „Стугна“ знищив 2 танка і БМП окупантів”, — йдеться в повідомленні.

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