Українські військові показали, як знищують російські танки

Українські військові показали, як знищують російські танки
Один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади сьогодні, 19 травня, знищив близько 10 броньованих одиниць техніки. Українські десантники показали, як влучають у ворожий танк.

Відео опублікували у телеграм-каналі Міністерства оборони України.

“В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК „Стугна“ знищив 2 танка і БМП окупантів”, — йдеться в повідомленні.



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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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