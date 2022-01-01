На Донбасі – пекло, лише за день росіяни вбили у Сєвєродонецьку 12 людей, – Зеленський
Сьогодні, 02:27
На Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що там зараз – пекло.
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Він згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих та десятки поранених.
"Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни", – наголосив Зеленський.
Він зауважив, що Донбас фактично повністю зруйнований. Це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії. Зеленський наголосив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.
Дії окупантів отримають кваліфікацію геноциду українського народу. Президент впевнений, що росіяни точно постануть перед правосуддям за свої злочини.
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Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Він згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих та десятки поранених.
"Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни", – наголосив Зеленський.
Він зауважив, що Донбас фактично повністю зруйнований. Це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії. Зеленський наголосив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.
Дії окупантів отримають кваліфікацію геноциду українського народу. Президент впевнений, що росіяни точно постануть перед правосуддям за свої злочини.
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