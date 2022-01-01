На Донбасі – пекло, лише за день росіяни вбили у Сєвєродонецьку 12 людей, – Зеленський

На Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Президент Українинаголосив, що там зараз – пекло.Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.Він згадав про жорстоке бомбардування Сєвєродонецька. Там тільки за один день 12 загиблих та десятки поранених."Бомбардування й обстріли інших наших міст, авіаційні та ракетні удари російської армії – все це не просто бойові дії під час війни", – наголосив Зеленський.Він зауважив, що Донбас фактично повністю зруйнований. Це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії. Зеленський наголосив, що це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців, зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств.Дії окупантів отримають кваліфікацію геноциду українського народу. Президент впевнений, що росіяни точно постануть перед правосуддям за свої злочини.