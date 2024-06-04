ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
Сьогодні, 05:26
Артилерія ДШВ та Сухопутних військ знищила російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж “Житель”.
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України знищили російський автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж “Житель”.
Цей комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот, однак він був успішно знищений захисниками України.
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Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України знищили російський автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж “Житель”.
Цей комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот, однак він був успішно знищений захисниками України.
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