ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО

ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
Артилерія ДШВ та Сухопутних військ знищила російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж “Житель”.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗС України знищили російський автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж “Житель”.

Цей комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот, однак він був успішно знищений захисниками України.



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Теги: війна, ЗСУ, ДШБ, росія, знищення
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