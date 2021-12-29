В «Дію» повернули послугу для переселенців

В додаток Дія повернулася послуга для внутрішньопереміщених осіб.Про це повідомив міністр цифрової трансформації"Наша команда завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку для себе та своїх дітей", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка. Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Нагадаємо, що Дія є тільки технічним адміністратором послуги.Деталі про соціальні виплати та отримання довідки ВПО дізнавайтеся на сайті єДопомога.