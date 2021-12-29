В «Дію» повернули послугу для переселенців
Сьогодні, 03:24
В додаток Дія повернулася послуга для внутрішньопереміщених осіб.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наша команда завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку для себе та своїх дітей", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.
Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка. Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Нагадаємо, що Дія є тільки технічним адміністратором послуги.
Деталі про соціальні виплати та отримання довідки ВПО дізнавайтеся на сайті єДопомога.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наша команда завершила технічні оновлення послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України. Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку для себе та своїх дітей", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.
Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.
Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка. Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк. Нагадаємо, що Дія є тільки технічним адміністратором послуги.
Деталі про соціальні виплати та отримання довідки ВПО дізнавайтеся на сайті єДопомога.
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