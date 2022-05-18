В Києві відновило роботу посольство США

В Києві відновило роботу посольство США
Посольство Сполучених Штатів в Україні офіційно відновило повноцінну роботу в Києві.

Про це пише "Європейська правда".

У середу на території посольства відбулося підняття прапору США.

26 квітня американські дипломати повернулися в Україну з Польщі вперше після вторгнення Росії, але працювали у Львові.

8 травня посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

Крістіна Квін в інтерв'ю "Європейській правді" заявила, що у посольстві також чекають на схвалення кандидатури посла Бріджит Брінк.

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Теги: США, посольство, Київ, війна, робота
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