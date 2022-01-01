«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО





Композицію вона оприлюднила на своїй сторінці у ютубі.



Авторка зазначила, що пісня "Укради мені танка" - їхнє спільне дітище з мукачівською подругою-поетесою Імою Микуліною.



"Забаганка", або "Украді мені танка" - гумористична композиція в стилі Folk-Tangо", - написала Наталія Горщар.



Слова до пісні написала Іма Микуліна, а музика, аранжування та виконання - волинянки Наталії Горщар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Музикантка та композиторка з Любешівщини Наталія Горщар презентувала жартівливу авторську пісню «Забаганка, або «Укради мені танка».Композицію вона оприлюднила на своїй сторінці у ютубі.Авторка зазначила, що пісня "Укради мені танка" - їхнє спільне дітище з мукачівською подругою-поетесою Імою Микуліною."Забаганка", або "Украді мені танка" - гумористична композиція в стилі Folk-Tangо", - написала Наталія Горщар.Слова до пісні написала Іма Микуліна, а музика, аранжування та виконання - волинянки Наталії Горщар.

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