«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО

«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Музикантка та композиторка з Любешівщини Наталія Горщар презентувала жартівливу авторську пісню «Забаганка, або «Укради мені танка».

Композицію вона оприлюднила на своїй сторінці у ютубі.

Авторка зазначила, що пісня "Укради мені танка" - їхнє спільне дітище з мукачівською подругою-поетесою Імою Микуліною.

"Забаганка", або "Украді мені танка" - гумористична композиція в стилі Folk-Tangо", - написала Наталія Горщар.

Слова до пісні написала Іма Микуліна, а музика, аранжування та виконання - волинянки Наталії Горщар.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, мистецтво, Наталія Горщар, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Сьогодні, 07:31
«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 06:33
ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
Сьогодні, 05:26
В Києві відновило роботу посольство США
Сьогодні, 04:21
В «Дію» повернули послугу для переселенців
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
У війні з Росією загинули два воїни з Волині У війні з Росією загинули два воїни з Волині
18 травень, 21:51
На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич На Харківщині загинув прапорщик з Волині Леонід Зімич
18 травень, 17:48
У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині
18 травень, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Сьогодні, 07:31
 0
«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 06:33
 0
ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
Сьогодні, 05:26
 0
В Києві відновило роботу посольство США
Сьогодні, 04:21
 0
В «Дію» повернули послугу для переселенців
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8