Вірш волинянина про оборону «Азовсталі» переклала китайська письменниця





Про це повідомляє газета



Відомий український письменник, науковець, перекладач, уродженець Волині Ігор Павлюк на початку оприлюднив авторський вірш про захисників "Азовсталі" під заголовком "Доля людства нині бродить в Україні".



"Я рідко пишу вірші «на злобу дня». Але цей сам написався, несподівано, не характерним для мене ритмом трагічної коломийки... Розмістив на ФБ, – розповідає Ігор Павлюк.



Письменник з Волині поділився, що дуже сумнівався у правильності свого художнього задуму, проте відразу отримав схвальні відгуки від людей, чия професійна думка йому важлива - професорів Петра Білоуса, Юрія Коваліва, поетів Михайла Жайворона, Богдана Томенчука, співачки Марти Лозинської, редактора «Всесвіту», а тепер воїна Дмитра Дроздовського



На фейсбук - сторінці виклав власний вірш про захисників «Азовсталі» під заголовком «Доля людства нині бродить в Україні»

А через кілька днів поет одержав лист із Китаю: відома письменниця Ван Іцзінь переклала цей твір і надіслали його автору з такими рядками: «Китай робить усе можливе, щоб звільнити людей з «Азовсталі», і ми вважаємо ситуацію на «Азовсталі» світовою катастрофою».



«Будьмо і тримаймося! І перемагаймо! «Світе, змінися, бо тя лишу...» - казав гуцул, на землі якого і зародилася трагічно-оптимістична вічна і сучасна коломийка...», – підсумував Ігор Павлюк.



До вашої уваги теж пропонуємо вірш Ігоря Павлюка



ДОЛЯ ЛЮДСТВА НИНІ БРОДИТЬ В УКРАЇНІ

Не у космосі безмежнім, не в сільській яскині −

У підвалах «Азовсталі» доля Людства нині.

Треба ж так «дорозвиватись», вилізши з печери,

Щоби стати на порозі закінчення Ери!

Замінивши на ракети тесаки та списи,

Збожеволіли сьогодні леви, жаби, лиси.

Так сусід сусіда тлумить, демонструє бомбу,

Мов здоровий глузд навіки перекрито тромбом.

Той горланить: «Путін винен!», хтось не любить Трампа.

Колективний розум людства − з гранатою мавпа.

На руїнах «Азовсталі» у Місті Марії <*>

Ділить тріщина глибока спогади і мрії.

Козаків нащадки б’ються. Умирають діти.

Апокаліпсис. Від смерті нема куди дітись.

Хто з ракетою приходить – від ракети згине.

Маріуполь. Доля Людства в серці України.

* Маріуполь − «місто Марії»

©Ігор Павлюк

(Газета "Волинь")

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайська письменниця переклала вірш уродженця Волині Ігоря Павлюка про оборону «Азовсталі».Про це повідомляє газета "Волинь-нова" Відомий український письменник, науковець, перекладач, уродженець Волині Ігор Павлюк на початку оприлюднив авторський вірш про захисників "Азовсталі" під заголовком "Доля людства нині бродить в Україні"."Я рідко пишу вірші «на злобу дня». Але цей сам написався, несподівано, не характерним для мене ритмом трагічної коломийки... Розмістив на ФБ, – розповідає Ігор Павлюк.Письменник з Волині поділився, що дуже сумнівався у правильності свого художнього задуму, проте відразу отримав схвальні відгуки від людей, чия професійна думка йому важлива - професорів Петра Білоуса, Юрія Коваліва, поетів Михайла Жайворона, Богдана Томенчука, співачки Марти Лозинської, редактора «Всесвіту», а тепер воїна Дмитра ДроздовськогоНа фейсбук - сторінці виклав власний вірш про захисників «Азовсталі» під заголовком «Доля людства нині бродить в Україні»А через кілька днів поет одержав лист із Китаю: відома письменниця Ван Іцзінь переклала цей твір і надіслали його автору з такими рядками: «Китай робить усе можливе, щоб звільнити людей з «Азовсталі», і ми вважаємо ситуацію на «Азовсталі» світовою катастрофою».«Будьмо і тримаймося! І перемагаймо! «Світе, змінися, бо тя лишу...» - казав гуцул, на землі якого і зародилася трагічно-оптимістична вічна і сучасна коломийка...», – підсумував Ігор Павлюк.До вашої уваги теж пропонуємо вірш Ігоря ПавлюкаДОЛЯ ЛЮДСТВА НИНІ БРОДИТЬ В УКРАЇНІНе у космосі безмежнім, не в сільській яскині −У підвалах «Азовсталі» доля Людства нині.Треба ж так «дорозвиватись», вилізши з печери,Щоби стати на порозі закінчення Ери!Замінивши на ракети тесаки та списи,Збожеволіли сьогодні леви, жаби, лиси.Так сусід сусіда тлумить, демонструє бомбу,Мов здоровий глузд навіки перекрито тромбом.Той горланить: «Путін винен!», хтось не любить Трампа.Колективний розум людства − з гранатою мавпа.На руїнах «Азовсталі» у Місті Марії <*>Ділить тріщина глибока спогади і мрії.Козаків нащадки б’ються. Умирають діти.Апокаліпсис. Від смерті нема куди дітись.Хто з ракетою приходить – від ракети згине.Маріуполь. Доля Людства в серці України.* Маріуполь − «місто Марії»©Ігор Павлюк(Газета "Волинь")

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