У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак





Про це повідомляють на сторінці міської ради у фейсбуцію



"Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів", - йдеться у дописі.



Тривалий час в місті працювала спеціальна комісія у складі працівників культури, освіти, музею, громадських діячів. Вони розглянули питання щодо перейменування 45 вулиць, демонтажу радянських мозаїчних панно у центрі міста та знесення пам’ятного знаку оборонцям укріпрайону.



Наразі пропозиції комісії хочуть обговорити з містянами.



Свої варіанти жителі Нововлинська зможуть надіслати на електронну пошту:



Громадські слухання відбудуться 30 червня о 17:00 в міському Палаці культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську організовують громадські слухання щодо перейменування вулиць міста та демонтаж радянських пам'ятних знаків та панно.Про це повідомляють на сторінці міської ради у фейсбуцію"Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів", - йдеться у дописі.Тривалий час в місті працювала спеціальна комісія у складі працівників культури, освіти, музею, громадських діячів. Вони розглянули питання щодо перейменування 45 вулиць, демонтажу радянських мозаїчних панно у центрі міста та знесення пам’ятного знаку оборонцям укріпрайону.Наразі пропозиції комісії хочуть обговорити з містянами.Свої варіанти жителі Нововлинська зможуть надіслати на електронну пошту: [email protected] , повідомити телефоном: 03344-3-23-23 або принести в громадську приймальню міськради (проспект Дружби, 27, перший поверх).Громадські слухання відбудуться 30 червня о 17:00 в міському Палаці культури.

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