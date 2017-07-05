У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Сьогодні, 07:31
У Нововолинську організовують громадські слухання щодо перейменування вулиць міста та демонтаж радянських пам'ятних знаків та панно.
Про це повідомляють на сторінці міської ради у фейсбуцію
"Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів", - йдеться у дописі.
Тривалий час в місті працювала спеціальна комісія у складі працівників культури, освіти, музею, громадських діячів. Вони розглянули питання щодо перейменування 45 вулиць, демонтажу радянських мозаїчних панно у центрі міста та знесення пам’ятного знаку оборонцям укріпрайону.
Наразі пропозиції комісії хочуть обговорити з містянами.
Свої варіанти жителі Нововлинська зможуть надіслати на електронну пошту: [email protected], повідомити телефоном: 03344-3-23-23 або принести в громадську приймальню міськради (проспект Дружби, 27, перший поверх).
Громадські слухання відбудуться 30 червня о 17:00 в міському Палаці культури.
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Про це повідомляють на сторінці міської ради у фейсбуцію
"Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів", - йдеться у дописі.
Тривалий час в місті працювала спеціальна комісія у складі працівників культури, освіти, музею, громадських діячів. Вони розглянули питання щодо перейменування 45 вулиць, демонтажу радянських мозаїчних панно у центрі міста та знесення пам’ятного знаку оборонцям укріпрайону.
Наразі пропозиції комісії хочуть обговорити з містянами.
Свої варіанти жителі Нововлинська зможуть надіслати на електронну пошту: [email protected], повідомити телефоном: 03344-3-23-23 або принести в громадську приймальню міськради (проспект Дружби, 27, перший поверх).
Громадські слухання відбудуться 30 червня о 17:00 в міському Палаці культури.
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