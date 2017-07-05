У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак

У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
У Нововолинську організовують громадські слухання щодо перейменування вулиць міста та демонтаж радянських пам'ятних знаків та панно.

Про це повідомляють на сторінці міської ради у фейсбуцію

"Одне з перших, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях – замінює топоніми на російські й повертає містам радянські назви. Тож саме час навести лад із перейменуванням вулиць і декомунізацією у Нововолинську. В українських містах вулиці носитимуть імена українських діячів", - йдеться у дописі.

Тривалий час в місті працювала спеціальна комісія у складі працівників культури, освіти, музею, громадських діячів. Вони розглянули питання щодо перейменування 45 вулиць, демонтажу радянських мозаїчних панно у центрі міста та знесення пам’ятного знаку оборонцям укріпрайону.

Наразі пропозиції комісії хочуть обговорити з містянами.

Свої варіанти жителі Нововлинська зможуть надіслати на електронну пошту: [email protected], повідомити телефоном: 03344-3-23-23 або принести в громадську приймальню міськради (проспект Дружби, 27, перший поверх).

Громадські слухання відбудуться 30 червня о 17:00 в міському Палаці культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, декомунізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Сьогодні, 07:31
«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 06:33
ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
Сьогодні, 05:26
В Києві відновило роботу посольство США
Сьогодні, 04:21
В «Дію» повернули послугу для переселенців
Сьогодні, 03:24
Схожі новини
На декомунізованих вулицях Нововолинська – таблички зі старими назвами На декомунізованих вулицях Нововолинська – таблички зі старими назвами
05 липень, 2017, 19:41
У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ З лютого у місті на Волині вилучили 24 автомобілі на потреби ЗСУ
17 травень, 08:35
У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії У волинському ліцеї збирають вироби для ярмарку в Італії
13 травень, 06:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську хочуть перейменувати вулиці, знести радянські панно та пам'ятний знак
Сьогодні, 07:31
 0
«Укради мені танка»: співачка та композиторка з Волині написала жартівливу пісню. ВІДЕО
Сьогодні, 06:33
 0
ЗСУ показали, як горить знищена російська станція перешкод. ВІДЕО
Сьогодні, 05:26
 0
В Києві відновило роботу посольство США
Сьогодні, 04:21
 0
В «Дію» повернули послугу для переселенців
Сьогодні, 03:24
 0
Медіа
відео
1/8