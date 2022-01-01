У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
У місті Нововолинськ з'явився патріотичний мурал, присвячений захисникам Маріуполя, які тримають оборону на заводі «Азовсталь».
Про це повідомляють у Нововолиснькій міській раді.
Ідею створити патріотичний стінопис на підтримку українських військових, які гідно тримають оборону на території металургійного комбінату, належить начальнику управління муніципальної варти Сергію Смоляруку. Ініціативу підтримав міський голова Борис Карпус.
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Над муралом протягом двох днів працювали волонтери, уродженці Нововолинська Вадим Гусарук, Петро Осіпов та мешканець Іванич - Андрій Калинович.
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Про це повідомляють у Нововолиснькій міській раді.
Ідею створити патріотичний стінопис на підтримку українських військових, які гідно тримають оборону на території металургійного комбінату, належить начальнику управління муніципальної варти Сергію Смоляруку. Ініціативу підтримав міський голова Борис Карпус.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися
Над муралом протягом двох днів працювали волонтери, уродженці Нововолинська Вадим Гусарук, Петро Осіпов та мешканець Іванич - Андрій Калинович.
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