У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО

У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
У місті Нововолинськ з'явився патріотичний мурал, присвячений захисникам Маріуполя, які тримають оборону на заводі «Азовсталь».

Про це повідомляють у Нововолиснькій міській раді.

Ідею створити патріотичний стінопис на підтримку українських військових, які гідно тримають оборону на території металургійного комбінату, належить начальнику управління муніципальної варти Сергію Смоляруку. Ініціативу підтримав міський голова Борис Карпус.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися


Над муралом протягом двох днів працювали волонтери, уродженці Нововолинська Вадим Гусарук, Петро Осіпов та мешканець Іванич - Андрій Калинович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, Волинь, мистецтво, мурал, Азовсталь, Маріуполь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
Українців просять не ускладнювати процес визволення бійців «Азову» та не вірити Росії
Сьогодні, 00:31
«Росіяни бояться визнати допущені катастрофічні помилки», – Зеленський
Сьогодні, 00:07
19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про нові атракціони та закоханих: добрі новини від ВолиньPost за 18 травня
18 травень, 23:22
Схожі новини
«Не на часі мемасики з Арестовичем постити»: художниця – про героїв «Азова», ікони та благодійний аукціон «Не на часі мемасики з Арестовичем постити»: художниця – про героїв «Азова», ікони та благодійний аукціон
17 травень, 11:31
Засновник полку «Азов» висловився щодо операції на «Азовсталі» Засновник полку «Азов» висловився щодо операції на «Азовсталі»
17 травень, 21:20
З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ З «Азовсталі» виїхали 10 автобусів із українськими військовими – ЗМІ
16 травень, 23:37
Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь» Зрадник показав росіянам підземні тунелі, що ведуть на «Азовсталь»
05 травень, 04:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині бійцям з «Азовсталі» присвятили мурал. ВІДЕО
Сьогодні, 02:18
 0
Українців просять не ускладнювати процес визволення бійців «Азову» та не вірити Росії
Сьогодні, 00:31
 0
«Росіяни бояться визнати допущені катастрофічні помилки», – Зеленський
Сьогодні, 00:07
 0
19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про нові атракціони та закоханих: добрі новини від ВолиньPost за 18 травня
18 травень, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8