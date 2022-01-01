«Росіяни бояться визнати допущені катастрофічні помилки», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українського народу за підсумками 84 дня війни.Володимир Зеленський розпочав з того, що один з представників Російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї."Нібито для економії ракет. По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилося економити ракети і якось це пояснювати. Тобто більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі – тільки залишки. По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне м’ясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською бронею без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість з яких витрачено російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного, саме воєнного результату", – зазначив глава держави.Також президент звернув увагу, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує говорити всім про свою суперзброю, ніби-то лазерну."Це все свідчить про повний провал вторгнення, але знов таки це свідчить про те, що вони бояться визнати на найвищому державному та військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки", - сказав Володимир Зеленський.