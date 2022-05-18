Українців просять не ускладнювати процес визволення бійців «Азову» та не вірити Росії





Про це Ганна Маляр сказала в загальнонаціональному ефірі, - пише



"У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання... Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку (захисників Маріуполя – ред.) і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання... Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, тому що це наші захисники, це наші герої, і дійсно, ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини, тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів", - сказала заступниця міністра оборони України.



Ганна Маляр зазначила, що процес порятунку дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосять публічно може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам.



Радниця міністра також закликала активістів бути обережними, аби не ускладнювати процес перемовин.



"Я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали", - підсумувала Маляр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала сприймати російські заяви щодо захисників із "Азовсталі", як пропагандистські політичні заяви націлені на внутрішнього російського споживача.Про це Ганна Маляр сказала в загальнонаціональному ефірі, - пише "Українська правда" "У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання... Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку (захисників Маріуполя – ред.) і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання... Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, тому що це наші захисники, це наші герої, і дійсно, ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини, тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів", - сказала заступниця міністра оборони України.Ганна Маляр зазначила, що процес порятунку дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосять публічно може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам.Радниця міністра також закликала активістів бути обережними, аби не ускладнювати процес перемовин."Я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали", - підсумувала Маляр.

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