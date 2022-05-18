Українців просять не ускладнювати процес визволення бійців «Азову» та не вірити Росії

Українців просять не ускладнювати процес визволення бійців «Азову» та не вірити Росії
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала сприймати російські заяви щодо захисників із "Азовсталі", як пропагандистські політичні заяви націлені на внутрішнього російського споживача.

Про це Ганна Маляр сказала в загальнонаціональному ефірі, - пише "Українська правда".

"У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання... Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку (захисників Маріуполя – ред.) і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Тому, ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання... Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, тому що це наші захисники, це наші герої, і дійсно, ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини, тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів", - сказала заступниця міністра оборони України.

Ганна Маляр зазначила, що процес порятунку дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосять публічно може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам.

Радниця міністра також закликала активістів бути обережними, аби не ускладнювати процес перемовин.

"Я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали", - підсумувала Маляр.

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Теги: Маріуполь, Азов, війна, звільнення, росія, Ганна Маляр
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