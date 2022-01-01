Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися
Сьогодні, 13:45
Волинський захисник Андрій Ляснюк приїхав на кілька днів із зони бойових дій, щоб одружитися.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Такі молоді та закохані Андрій та Анна створили нову українську сім’ю. Нехай вона буде міцною та сильною. А в їхній оселі хай панує злагода, щастя та лунає радісний дитячий сміх", - йдеться в повідомленні.
"Наші Захисники, наші Герої – непереможні. Кожен із них бореться за свою родину, дітей та коханих, за світле майбутнє всієї країни. Підтримуємо їх, молимося за них і чекаємо з Перемогою!" - додає Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Такі молоді та закохані Андрій та Анна створили нову українську сім’ю. Нехай вона буде міцною та сильною. А в їхній оселі хай панує злагода, щастя та лунає радісний дитячий сміх", - йдеться в повідомленні.
"Наші Захисники, наші Герої – непереможні. Кожен із них бореться за свою родину, дітей та коханих, за світле майбутнє всієї країни. Підтримуємо їх, молимося за них і чекаємо з Перемогою!" - додає Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни планують знести «Азовсталь», – Маріупольська міська рада
Сьогодні, 14:14
У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині
Сьогодні, 13:59
Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися
Сьогодні, 13:45
Іноземець через «Ягодин» намагався вивезти 21 кілограм гашишу
Сьогодні, 13:00
Медіа