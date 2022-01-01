Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися

Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися
Волинський захисник Андрій Ляснюк приїхав на кілька днів із зони бойових дій, щоб одружитися.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Такі молоді та закохані Андрій та Анна створили нову українську сім’ю. Нехай вона буде міцною та сильною. А в їхній оселі хай панує злагода, щастя та лунає радісний дитячий сміх", - йдеться в повідомленні.
Волинський захисник приїхав із зони бойових дій, щоб одружитися

"Наші Захисники, наші Герої – непереможні. Кожен із них бореться за свою родину, дітей та коханих, за світле майбутнє всієї країни. Підтримуємо їх, молимося за них і чекаємо з Перемогою!" - додає Борис Карпус.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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