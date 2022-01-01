У війні з російськими окупантами загинув воїн із Волині
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Під час виконання бойового завдання куля обірвала життя 27-річного Віталія Миколайовича Дідика з Іваничівської громади.
Про це повідомляють в Іваничівській селищній раді.
"В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання куля обірвала життя 27-річного Віталія Миколайовича Дідика. За попередньою інформацією тіло нашого Героя Віталія Дідика мають привезти сьогодні у м. Луцьк орієнтовно о 17.00. Далі відбудеться перевезення до села Мишів. Велике прохання до жителів громади створити живий ланцюг, щоб гідно зустріти нашого Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевезення відбудеться за маршрутом з м. Володимир через села Бубнів, Соснина, Менчичі, Мишів. Детальну інформацію повідомлять додатково.
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Про це повідомляють в Іваничівській селищній раді.
"В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання куля обірвала життя 27-річного Віталія Миколайовича Дідика. За попередньою інформацією тіло нашого Героя Віталія Дідика мають привезти сьогодні у м. Луцьк орієнтовно о 17.00. Далі відбудеться перевезення до села Мишів. Велике прохання до жителів громади створити живий ланцюг, щоб гідно зустріти нашого Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевезення відбудеться за маршрутом з м. Володимир через села Бубнів, Соснина, Менчичі, Мишів. Детальну інформацію повідомлять додатково.
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