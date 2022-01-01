Росіяни доставили з Маріуполя у фільтраційний табір понад 500 людей для депортації





Про це Петро Андрющенко.



"За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безимяне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації. З фільтраційного пункту с. Нікольське департовано до росії 67 осіб (списки на фото), зокрема діти. Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Нововазовську



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти доставили з Маріуполя у фільтраційний табір понад 500 людей для подальшої депортації.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя"За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безимяне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації. З фільтраційного пункту с. Нікольське департовано до росії 67 осіб (списки на фото), зокрема діти. Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Нововазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

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